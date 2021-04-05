الامارات | بلدية خورفكان تخالف وتنذر 32 منشأة لم تلتزم بإجراءات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية خورفكان تخالف وتنذر 32 منشأة لم تلتزم بإجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية خورفكان عن تسجيلها 32 مخالفة وإنذاراً موجهة لمنشآت غذائية ومراكز تجميل وصالونات نسائية ورجالية، بالإضافة لصالات رياضية لمخالفتها للاشتراطات الصحية وعدم التزامها بالقرارات الوقائية والاحترازية ضد «كورونا» خلال الشهر الماضي.

وأفادت مديرة البلدية المهندسة فوزية القاضي بأن قسم الصحة العامة مستمر في حملاته التفتيشية المشتركة مع شرطة خورفكان، ودائرة التنمية الاقتصادية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين بشكل مكثفة على جميع المنشآت الغذائية لشعبة رقابة الأغذية للبلدية وعلى مراكز التجميل والصالونات النسائية والصالات الرياضية لشعبة الرعاية الصحية للبلدية، للتأكد من التزام روادها والعاملين فيها بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية المنظمة لسير العمل، التي وضعتها الجهات المعنية لمحاصرة فيروس «كوفيد-19»، ومنعه من الانتشار.

وأشارت إلى أن البلدية ساهمت رقابيّاً وتوعويّاً في الحد من تفشي الجائحة بوضع ضوابط صحية وقائية للمنشآت منذ بدء الجائحة، يتم تحديثها باستمرار، وبما يتوافق مع التوجيهات الحكومية الصادرة بهذا الخصوص، حيث قام مفتشي شعبة رقابة الأغذية للبلدية بالتفتيش على المنشآت الغذائية بما يقارب 225 موقع للتأكد من التزام العاملين فيها بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق نظام التباعد الجسدي، منوهً أنه تم تنبيه 10 مواقع وتحرير مخالفة واحدة.

ولفتت إلى أنه تم تنبيه سبعة مواقع وإنذار 10 أخرى، بالإضافة لتحرير أربع مخالفات لمراكز تجميل وصالونات نسائية وصالات رياضية بعد أن قام مفتشي شعبة الرعاية الصحية للبلدية بجولات تفتيشية على 25 موقعاً لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية المفروضة.

ونوهت بأنه تم توعية كافة العاملين بالمنشآت على أهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن البلدية، مشيرة إلى أن مفتشي البلدية رصدوا عدداً من الملاحظات المعنية بقلة وعي بعض العاملين بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، إضافة إلى ضرورة التعاون من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع عموماً.

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