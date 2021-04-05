محمد بن زايد: استراتيجية «مصرف الإمارات للتنمية» محرك إضافي طموح لتطوير الاقتصاد الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، أن استراتيجية «مصرف الإمارات للتنمية» محرك إضافي طموح لتطوير الاقتصاد الوطني وداعم رئيسي للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «استراتيجية «مصرف الإمارات للتنمية» محرك إضافي طموح لتطوير الاقتصاد الوطني وداعم رئيسي للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف سموه : «حريصون على دعم المبادرات الاستثنائية والأفكار النوعية والمبدعة التي تتبنى دعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتواكب أولوياتنا التنموية المستقبلية».



