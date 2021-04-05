الامارات | شرطة أبوظبي تنفذ فحصا استباقيا من كورونا لموظفيها بمركز المصفح

وقدم الشكر لخط الدفاع الأول على جهودهم في خدمة الوطن والتعاون مع مستشفيات VPS وفريق المسح المناوب على الدقة والكفاءة والتزامهم التام بكافة إجراءات الحماية والوقاية من كوفيد 19.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع