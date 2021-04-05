الامارات | منصور بن زايد يعتمد أسماء 27 فائزاً وفائزة بجائزة خليفة التربوية

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يعتمد أسماء 27 فائزاً وفائزة بجائزة خليفة التربوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية أسماء الفائزين بالجائزة لدورتها الرابعة عشرة 2021 وعددهم 27 فائزاً وفائزة بينهم 16 من داخل الدولة وعدد 11 على مستوى الوطن العربي.

وأعلنت الأمين العام للجائزة أمل العفيفي أسماء الفائزين عن بعد وذلك بعد اعتماد سموه لأسماء الفائزين في هذه الدورة، إذ رفعت اسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على رعايتهم لمسيرة التعليم، مشيدة برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

كما أشادت برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية بمسيرة هذه الجائزة وحرص سموه على أن تكون في صدارة الجوائز التربوية المتخصصة محلياً واقليمياً ودولياً.

وأكدت على أن جائزة خليفة التربوية شكلت إضافة حيوية لمسيرة التعليم منذ انطلاقها في العام 2007 حيث نجحت الجائزة في نشر وترسيخ ثقافة التميز واكتشاف المبدعين من مختلف عناصر العملية التعليمية وفتح آفاق الريادة أمامهم لتدشين مبادرات ومشاريع تعزز من الأداء التعليمي الذي ينعكس تميزاً وإبداعاً على مسيرة التعليم داخل الدولة وخارجها، ووجهت العفيفي الشكر والامتنان لأعضاء مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وأعضاء اللجنة التنفيذية ، وكذلك جميع فرق العمل من المنسقين والمحكمين والمرشحين والشركاء الاستراتيجيين الذين دعموا مسيرة الجائزة خلال هذه الفترة مشيرة إلى اعتزاز الجائزة بالمشاركة الواسعة من مختلف عناصر الميدان التربوي من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي، وذلك على الرغم مما يشهده العالم من إجراءات احترازية مرتبطة بانتشار كوفيد 19، وعلى الرغم من ذلك فقد كان هناك إقبال في هذه الدورة.

وأشارت الأمين العام للجائزة إلى أن قائمة الفائزين لهذه الدورة جاءت كالتالي:مجال التعليم العام – فئة المعلم المبدع على المستوى المحلي: ( أشرف شوقي مصطفى الرسول من مدرسة الشويب للتعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية والتعليم، رحاب محمد محمد الشافعي من روضة بناة الغد بوزارة التربية والتعليم، منى عبدالحليم محمد الحبشي من مدرسة أم العلاء للتعليم الأساسي ح2 بوزارة التربية والتعليم، نظيرة محمد الرشيد عماره من مدرسة عائشة بنت أبي بكر للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، ياسمين محمد عزيز السيد مغيب من مدرسة أم الإمارات للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، وعن فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي : عبدالمنعم علي علي العبدالله من مدرسة عمير بن وهب الثانوية بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، نادية غرم سعيد الشهري من ابتدائية وروضة سدوان للبنات ببلسمر بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، رويدة سالم سليمان ابوشوشة من مدارس الحصاد التربوي بوزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، عامر خالد مرشد بني عبده من مدرسة الزبيرية الاساسية للبنين بوزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاطمة ناجي البحراني ناجي إبراهيم من مدرسة أم القرى الابتدائية بنات بوزارة التربية في دولة الكويت، ومنيره عبدالله العصفور الهاجري من مدرسة ثانوية صفية بنت عبدالمطلب بوزارة التربية بدولة الكويت ).

مجال التعليم العام : فئة الأداء التعليمي المؤسسي : ( مدرسة الأصايل بوزارة التربية والتعليم).

مجال أصحاب الهمم : فئة الأفراد : ( أشرف مكرم جمعة رمضان من مركز همم للتعليم الدامج - العزة في وزارة التربية والتعليم، موزة عبيد ربيع الصريدي بمركز دبا الفجيرة لأصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع ) .

مجال التعليم وخدمة المجتمع – فئة المؤسسات : ( كليات التقنية العليا عن مشروع برنامج كليات التقنية العليا للعمل التطوعي )، وعن فئة الأسرة الإماراتية المتميزة فازت بها ( أسرة خميس خلفان علي الكندي، وأسرة سالم عبدالرحمن محمد المطوع ).

مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية – فئة المعلم المتميز ( عائشة محمد عبدالله البك من مدرسة المعيريض للتعليم الأساسي والثانوي في وزارة التربية والتعليم، ومحمد أحمد محمد البستاوي من مدرسة الخزنة للتعليم الأساسي والثانوي في وزارة التربية والتعليم ).

مجال التعليم العالي - فئة الأستاذ الجامعي المتميز على مستوى الدولة : ( الدكتور إيهاب فهمي السيد السعدني من جامعة خليفة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، والدكتور علي سلطان علي المنصوري من جامعة خليفة بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة) ، وفئة الأستاذ الجامعي المتميز على مستوى الوطن العربي : ( الدكتور إبراهيم محمد الشربينى عبد الحليم من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد لبيب راغب سالم من جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية ).

مجال البحوث التربوية – فئة البحوث التربوية: ( الدكتور علاء الدين عبد الحميد محمد من جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين عن البحث الفائز : فاعلية برنامج إرشادي قائم على التحدي في تنمية العزم الأكاديمي والمنظور المستقبلي وخفض الحدة الانفعالية لدى الطلاب الموهوبين بالمرحلة الثانوية في البيئات الفقيرة ) ، وفئة بحوث دراسات أدب الطفل: ( الدكتور ولد متالي لمرابط أحمد محمدو من جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية عن البحث الفائز : أدب الأطفال في موريتانيا حفريات في بنية النّص ).

مجال التأليف التربوي للطفل على مستوى الدولة – فئة الإبداعات التربوية: ( هيثم يحيى عبد الخالق الخواجة عن التأليف الفائز ديوان أطفال الشمس ).

مجال المشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة على مستوى الوطن العربي – فئة المؤسسات : ( مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع عن مشروع برنامج فصول الموهوبين في المملكة العربية السعودية).

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