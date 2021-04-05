محمد بن زايد يؤكد تضامن الإمارات الكامل مع الأردن

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.. أكد خلاله تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال سموه - خلال الاتصال - إن الحفاظ على أمن الأردن واستقراره يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي ونرفض كل ما يزعزع استقراره ويعرض سلامته وشعبه للخطر.

وأعرب سموه عن خالص تمنياته للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله دوام الأمن والاستقرار والازدهار ..سائلا المولى تعالى أن يحفظ أهلنا في الأردن من كل مكروه.

من جهته أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لسموه لدعمه الأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف ..مثمنا المواقف الثابتة والأصيلة لدولة الإمارات ومساندتها الدائمة للأردن ودعمها لأمنه واستقراره والذي يجسد عمق أواصر العلاقات الأخوية وقوتها بين البلدين الشقيقين.