الامارات | دفاع مدني الفجيرة ينقذ 3 أشخاص علقوا في منطقة الغوب الجبلية

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني الفجيرة ينقذ 3 أشخاص علقوا في منطقة الغوب الجبلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الانقاذ في الدفاع المدني الفجيرة بالتعاون مع شرطة الفجيرة من إنقاذ ثلاث أشخاص من جنسية دولة آسيوية ( رجل و امرأتين) ضلوا طريقهم في منطقة الغوب في دبا الفجيرة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي غرف العمليات في الدفاع المدني الفجيرة بلاغا في تمام الساعة 14:00 يفيد بفقدان امرأة أجنبية في منطقة الغوب في دبا الفجيرة وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني الفجيرة الى موقع البلاغ وتم البحث عن المفقودين والعثور عليهم وهم بحالة جيدة وتم تسليمهم لإسعاف الوطني.

وثمن مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة، العميد علي عبيد الطنيجي جهود فريق الانقاذ لما قاموا به من إنقاذ الأشخاص العالقين في صورة تعزز زمن سرعة الاستجابة في التعامل مع كافة البلاغات الواردة بشكل صحيح وسريع.

كما تؤكد إدارة الدفاع المدني الفجيرة على أن تكون رياضة المشي جماعية، وألا يعتمد فيها على وسيلة اتصال واحدة، وعليهم ان ينطلقون كمجموعات ويكون لديهم كامل الاستعدادات وأجهزة تحديد الأماكن والتواصل الخاصة، وعلى ضرورة التواصل الدائم مع عائلاتهم و ذويهم.

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