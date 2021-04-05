«توازن» توقع اتفاقية مع بيلاتوس السويسرية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

وقع مجلس التوازن الاقتصادي اتفاقية نوعية مع شركة «بيلاتوس المحدودة للطائرات» السويسرية لتمكين شركة ستراتا للتصنيع، الشركة المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، من الحصول على خطوط إنتاج إضافية لطائرة بي سي 24.

وقع الاتفاقية كل من: مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي، وإسماعيل علي عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع ويوهان فان نيوينهاوزن، مدير المشاركات الصناعية في شركة بيلاتوس السويسرية، بحضور عدد من المسؤولين من كافة الأطراف.

وبموجب الاتفاقية، ستمنح بيلاتوس السويسرية ثلاث حزم عقود إضافية لشركة ستراتا للتصنيع التي ستقوم بتصنيع معظم أجزاء طائرة بي سي 24 - والمعروفة كأول طائرة نفاثة متعددة الاستخدامات في العالم - وذلك على مدار سبع سنوات، وبواقع حزمتين لتصنيع رفارف تثبيت المحرك والرفرف الأفقي لذيل الطائرة والمثبت المخروطي لذيل الطائرة بطريقة الضغط الحراري وحزمة يتم تنفيذها للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تصنيع الأجزاء المركبة عبر تقنية الضغط الساخن. وتأتي الاتفاقية تنفيذاً لمتطلبات برنامج التوازن الاقتصادي الذي يهدف لتوفير فوائد اقتصادية واجتماعية واستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في توازن، في بيان صحفي مشترك صدر عقب توقيع الاتفاقية، إن هذا المشروع يعكس مساعي مجلس التوازن الاقتصادي الجادة والتزامه بتوفير حلول مبتكرة ومتنوعة أمام المؤسسات والشركات المنخرطة في برنامج المشتريات الدفاعية للدولة تضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف، وتساهم في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات في ظل القيادة الرشيدة.

وأكد الرميثي أن الاتفاقية تعزز المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات في قطاع صناعة الطيران، مؤكداً أن برنامج التوازن الاقتصادي سيواصل المساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني القائم على تنويع مصادر الدخل وتمكين الموردين المحليين من الانخراط في سلسلة التوريد العالمية، وصولاً إلى اقتصاد مستدام أساسه التقدم التكنولوجي والابتكار، ومشدداً على حرص مجلس التوازن الاقتصادي على دعم عملية نقل التكنولوجيا والمتقدمة وجذبها إلى السوق المحلية، بهدف توظيفها وفق احتياجاتنا الاستراتيجية.

وقال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»: إن هذه الاتفاقية تبشر بخطوة قادمة نحو شراكة طويلة المدى تهدف لتوفير خطوط إنتاج جديدة بتقنيات تصنيع مختلفة لشركة ستراتا.

وأضاف أن بيلاتوس تعد من أهم أضلاع شبكتنا العالمية من الشركاء، وتؤكد هذه الاتفاقية على الكفاءات التكنولوجية المتطورة التي تتميز بها ستراتا في سلسلة التوريد العالمية لقطاع الطيران، والتي تشمل المكونات المصنوعة بكل فخر في دولة الإمارات. كما تشير الاتفاقية للثقة الكبيرة التي توليها بيلاتوس لقدرات ستراتا التصنيعية وسجلها المشرف على الالتزام بجداول تسليم المنتجات.من جهته، قال رومان ايمينغير نائب الرئيس للتصنيع في بيلاتوس: إن النجاح في إنتاج أسطح بطن الطائرة بي سي-24 والتقدم الذي يتم إحرازه في تصنيع أسطح الرفارف يوضح بجلاء مدى الكفاءة العالية لأداء ستراتا.