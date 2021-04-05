«الداخلية» تعقد ورشة عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

عقدت وزارة الداخلية ورشة عمل افتراضية بعنوان «عمليات غسل الأموال المعقدة»، شارك فيها عدد من الضباط المعنيين بمكافحة غسل الأموال بالوزارة والوحدات التنظيمية المختصة، بهدف رفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعرف على ماهية جرائم غسل الأموال وخطورتها.

وتهدف الورشة إلى نشر الوعي بقضايا غسل الأموال المعقدة، وذلك تحقيقاً لدعم ملف الدولة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسيطرة على هذا النوع من الجرائم المنظمة، مما يساعد جهات التحقيق في التعرف على الأساليب الإجرامية، والتي تتطلب تكاتف الجهود لمكافحة الجريمة والسيطرة عليها.

حضر الورشة العميد عبدالعزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال بدولة الإمارات، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.