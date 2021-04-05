الامارات | «طرق دبي» تراقب الشاحنات بالطائرات بدون طيار

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تراقب الشاحنات بالطائرات بدون طيار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة مبتكرة للتفتيش الميداني على المركبات الثقيلة، باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرون)، إذ بدأت فرق التفتيش التابعة لمؤسسة الترخيص في الهيئة بتجربة هذا النوع من العمليات على المركبات الثقيلة منذ العام الماضي.

وأكد مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في المؤسسة، محمد نبهان، دراسة الحالات التي يمكن التفتيش عليها من خلال «الدرون» كمبادرة تطويرية من شأنها إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي باستحداث آلية جديدة في الرقابة على المركبات الثقيلة.

وأعدّت الهيئة تسعة موظفين ودربتهم واعتمدتهم هيئة الطيران المدني في دبي ليعملوا كمشغلين لـ«الدرون».

وأكد نبهان أن التفتيش بـ«الدرون» أسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية للتفتيش الميداني على المركبات الثقيلة، وقلل من مشقة المفتشين بالتفتيش على الأماكن التي يصعب الوصول إليها في المركبة الثقيلة بشكل اعتيادي.

ونفذت الطائرة بدون طيار أكثر من 300 عملية تفتيش ميداني، العام الماضي، بإجمالي 580 دقيقة طيران، ونتج عنها رصد وتسجيل 48 حالة تجاوز.

وأكد نبهان أن استخدام الـ«درون» في التفتيش الميداني على المركبات الثقيلة يسهم في التقليل من خطر إصابة المفتش بحوادث نتيجة صعوده على الشاحنة لتفتيشها من أعلى، والتأكد من الأضرار الفنية والجوانب المتعلقة باشتراطات الشحن والتحميل لرصد التجاوزات المتعلقة باشتراطات الشحن والتحميل، ومن أبرز هذه التجاوزات: بروز الحمولة عن المقرر من دون ترخيص، وعدم تغطية حمولة الشاحنات بحسب المعايير والاشتراطات المعتمدة، واستخدام المركبة الثقيلة في تحميل ونقل حمولة غير مخصصة لفئتها أو نوعها، وعدم الالتزام بتوزيع الحمولة بشكل صحيح، وعدم تأمين حمولة المركبة أو تحميلها بطريقة خطرة أو تلحق أضراراً بالطريق، ورصد المركبات ذات العيوب الفنية (مثل التآكل في بدن المركبة وغيره من الأضرار الفنية) ورصد المركبات الثقيلة المتهربة من نقاط التفتيش.

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