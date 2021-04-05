الامارات | بائع يحرق متجر قماش انتقاماً من صاحبه

شكرا لقرائتكم خبر عن بائع يحرق متجر قماش انتقاماً من صاحبه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة بائع (آسيوي)، أضرم النار عمداً في متجر قماش كان يعمل فيه، انتقاماً من صاحب المحل، بسبب خلافات حول مستحقات المتهم.

وقال المجني عليه صاحب المحل، الذي يقع خلف سوق الذهب في منطقة الراس، إنه فوجئ بتعرض متجره، المكون من طابقين، للحريق، وبعد الرجوع إلى كاميرات المراقبة من محل مجاور لمحله، شوهد المتهم وهو يدخل المحل، وتأكد أنه هو من افتعل الحريق.

واستطاع رجال الدفاع المدني السيطرة على النيران، لكن بعد حدوث تلفيات كثيرة.

وقد أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان يعمل لدى المجني عليه، مضيفاً أن الأخير لم يسدد له راتبه لمدة عام، فتوجه إلى المحل وجلس أمامه، متحيناً الفرصة لكسر قفل الباب الخارجي.

وحين واتته الفرصة، دخل إلى المحل، وبحث عن مبالغ مالية في الداخل لكنه لم يجد شيئاً، فقرر إضرام النار في الأقمشة، ثم أغلق الباب وغادر في هدوء.

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