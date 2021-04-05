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الامارات | لقاح «كورونا» شرط لاستقبال متعاملي بلدية دبا الفجيرة

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دبا الفجيرة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت بلدية دبا الفجيرة عدداً من الإجراءات الاحترازية الجديدة سعياً منها لتعزيز السلامة العامة للوقاية من (كوفيد-19)، ضمن شروط وإجراءات احترازية جديدة تتماشى مع الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة. وأكد مدير عام البلدية، حسن اليماحي، أنه يشترط على المتعامل أن يكون قد تلقى لقاح «كوفيد-19»، وظهرت حالته في تطبيق الحصن بـحرف (E)، أو إبراز نتيجة فحص «PCR» سلبية خلال 48 ساعة للسماح له بالدخول إلى مقر البلدية. وأوضح أن هذا الإجراء يعزز السلامة العامة للموظفين والمراجعين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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