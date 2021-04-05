الامارات | كاميرات ذكية ترصد مفقودات الركاب في وسائل النقل برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات ذكية ترصد مفقودات الركاب في وسائل النقل برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، المهندس إسماعيل البلوشي، إن مشروع الكاميرات الذكية الذي بدأت الهيئة بتطبيقه في سيارات الأجرة وحافلات النقل العام في الإمارة، يتميز بقدرته على رصد مفقودات الركاب، إذ تصدر الكاميرات تنبيهاً لمركز التحكم والرقابة في مبنى الهيئة يفيد بالعثور على المفقودات.

وأضاف أن المشروع الذي يطبق تدريجياً بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، سيخضع للتجربة لثلاثة أشهر، قبل اعتماده رسمياً.

وأكد أن المشروع الجديد سيعزز آلية العثور على المفقودات في وسائل النقل، إذ بلغت نسبة تسليم المفقودات والمعثورات للمتعاملين 99% العام الماضي.

ويمكن للمتعامل، إذا فقد شيئاً من أغراضه في وسائل النقل، أو عثر عليها متعاملون آخرون، الاتصال بمركز العملاء على مدار الساعة، لافتاً إلى أن الكاميرات تضبط سلوكيات السائقين وترفع مستوى الأمن في وسائل النقل.

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