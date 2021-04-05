الامارات | «التوطين» تطبّق النموذج التشغيلي الجديد لخدماتها

شكرا لقرائتكم خبر عن «التوطين» تطبّق النموذج التشغيلي الجديد لخدماتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، عن بدء العمل في تطبيق نموذجها التشغيلي الجديد، في إطار تحقيق التوجهات الحكومية في تقديم الخدمات، الذي استند إلى المخرجات التطويرية لنماذج العمل واستمرارية الأعمال التي تم تطبيقها خلال فترة جائحة «كوفيد-19».

ودعت الوزارة المتعاملين إلى الاستفادة من مميزات النموذج التشغيلي الجديد، الذي يرتكز على قنوات الخدمة الذكية والإلكترونية ومركز الاتصال، وخدمة «توصيل» التي توفرها الوزارة لإنجاز الخدمة بكل سهولة ودقة، ووفقاً لأعلى معايير حماية وأمن البيانات، ولما تستند إليه من جانب الاستباقية والمبادرة في الحصول على الخدمات وإنجازها، وبما يسهل على المتعاملين الحصول على الخدمة المطلوبة في الوقت والمكان المناسبين لهم.

وتتيح القنوات الرقمية الذكية للوزارة، والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وصول المتعاملين إلى الخدمات وفقاً لآليات ميسرة وسهلة وآمنة، تلبي احتياجاتهم، بمختلف فئاتهم، ومن خلال أكثر اللغات استخداماً في سوق العمل (العربية، الإنجليزية، الأوردو، الفرنسية).

ويتميز التطبيق الذكي المتوافر في متجري «غوغل بلاي» و«أبل ستور» بتكامله مع الخدمات الحكومية لضمان إنهاء المعاملات بضغطة زر واحدة، وفي تطبيق متكامل، لاسيما من خلال توافر خاصية «الدفع الذكي» عبر بوابة الدفع الإلكترونية الاتحادية.

ويقدم موقع الوزارة الإلكتروني www.mohre.gov.ae الخدمات وفقاً لأحدث المعايير والممارسات العالمية ذات الصلة، حيث يجمع بين التصميم المتميز والابتكار في استخدام التكنولوجيا، لتقديم أفضل تجربة للمستخدم، مراعياً بساطة التصفح، وتدفق وترابط الخدمات، وسهولة إنجازها على مدار الساعة.

كما توفر الوزارة عبر مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 خدماتها من خلال مجموعة من اللغات الأكثر استخداماً في سوق العمل، حيث يوفر المركز خدمات معلوماتية وإجرائية متكاملة للمتعاملين، إلى جانب تقديم الدعم الفني لهم، ويتيح مركز الاتصال إمكانية التواصل مع الوزارة بأكثر من قناة، منها الاتصال الهاتفي أو البريد الإلكتروني أو الدردشة المباشرة، وتعمل الوزارة على زيادة عدد الخدمات الإجرائية المقدمة من خلال هذه القناة، وفق مراحل مدروسة، تراعي احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم.

وتوفر خدمة «توصيل» أسطولاً من المركبات لتقديم الخدمات السريعة والمتميزة في المكان الذي يحدده المتعامل الراغب في الاستفادة من هذه الخدمة، التي يمكن طلبها من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء، من السبت إلى الخميس، من خلال التطبيق الذكي «توصيل» في متجري «أبل ستور» و«غوغل بلاي»، أو عبر الاتصال على الرقم 8008585، حيث لا يتم احتساب أي رسوم إضافية على طلب خدمة «توصيل»، ويسدد المتعامل الرسوم المقررة على الخدمة التي يتم إنجازها، وتمثل خدمة «توصيل» الخيار الأمثل لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في الحصول على خدمات الوزارة بكل سهولة ويسر، حيث تعمل الوزارة كذلك على عقد شراكة مع وزارة تنمية المجتمع في هذا الإطار.

• القنوات الرقمية للوزارة تتيح وصول المتعاملين إلى الخدمات وفقاً لآليات ميسرة وسهلة وآمنة.

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