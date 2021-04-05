الامارات | 2113 إصابة جديدة بـ «كورونا» و6 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 2113 إصابة جديدة بـ «كورونا» و6 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 260 ألفاً و445 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم الفحص في الكشف عن 2113 حالة إصابة جديدة بالفيروس، كما أعلنت عن وفاة ست حالات مصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1510 حالات.

وأعلنت شفاء 2279 حالة جديدة لمصابين بالفيروس. وذكرت الوزارة أنه تم تقديم 19 ألفاً و688 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، ويبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها حتى أمس، ثمانية ملايين و578 ألفاً و979 جرعة.

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