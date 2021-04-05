الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - متطوعون

نوّه قراء بالدور الكبير الذي يلعبه مكتب شؤون الجماهير في نادي العين، من خلال فتح المجال لمحبي النادي للمشاركة في الأعمال التطوعية، للحد من انتشار فيروس كورونا في المدينة، وهو ما يربط الجماهير بناديهم، ويعزز من المسؤولية المجتمعية لـ«الزعيم».

تباعد

لاحظ متسوقون عدم التزام العديد من محال بيع الألبسة النسائية بإجراءات التباعد الجسدي والتعقيم المتبعة في غرف القياس، التي باتت تشهد تجمعاً واكتظاظاً ملحوظين، داعين الجهات المعنية إلى وضع المزيد من الضوابط، وتشديد الرقابة اللازمة على هذه المحال.

تعديل

طالب مسؤولو أندية، اتحاد كرة اليد، بإجراء تعديلات على المرحلة العمرية الخاصة بمنافسات الشباب تحت 19 عاماً، وتوسيعها بحيث تضم من هم تحت 21 عاماً، بما يضمن زيادة عدد الأندية المشاركة، التي تقتصر حالياً على أربعة فرق.

إعلام

تساءل صحافيون عن سبب ازدواجية بعض الجهات في التعامل مع وسائل الإعلام، إذ ترفض أو تماطل في الرد على استفساراتهم، وفي المقابل تسارع في الرد على شكاوى الجمهور، عقب طرحها في برامج الإذاعة المختلفة.

لحوم

لاحظ قراء فروقاً كبيرة في أسعار اللحوم الأسترالية بين منافذ البيع الرئيسة، بصرف النظر عن التخفيضات أو العروض التي تطلقها تلك المنافذ، مطالبين بتشديد الرقابة على أسعار السلع الغذائية، خصوصاً قبيل شهر رمضان، حيث يزيد الإقبال على هذه السلعة الغذائية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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