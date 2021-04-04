طقس الغد صحو بوجه عام وغائم جزئياً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار.

والموج في الخليج العربي يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً .. فيما سيحدث المد الثاني عند 06:01 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 13:55 والجزر الثاني عند الساعة 23:05.

وفي بحر عمان يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند 17:35 والمد الثاني عند الساعة 04:27 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 23:25.