الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبرا أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار.

والموج في الخليج العربي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا وفي بحر عمان يكون متوسطا إلى مضطرب الموج.

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