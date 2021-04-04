زوّر بطاقة صعود طائرة

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

أحالت النيابة العامة في دبي زائراً (27 عاماً) قام بتزوير بطاقة صعود طائرة من مطبوعات طيران الإمارات، حيث قام المتهم بتزوير مستند إلكتروني من مستندات الحكومة المحلية، كما استعمل المستند الإلكتروني المشار إلية بأن قدمه لموظف شركة الطيران عند بوابه صعود الطائرة للاحتجاج بما جاء من بيانات مع علمه بالتزوير، كما قام المتهم بتقليد أختام دائرة حكومية المنسوب صدورها لمطار دبي الدولي بواسطة الغير وطباعتها إلكترونياً على صفحة الجواز.

كما تبين من خلال التحقيقات أن المتهم يحمل جواز سفر مزوراً وقدمه لموظف المطار، والذي قام بدوره بالتدقيق وتبين بعد ذلك أن الجواز فرنسي مزور، واعترف المتهم أنت قام بتزويره بقيمة 3000 يورو، وقام بتزوير بطاقة صعود للطائرة إلكترونية عبر أحد الأجهزة الخاصة بإصدار البطاقات العائدة لطيران الإمارات بمطار دبي الدولي، كما اعترف بأنه أدخل بيانات الجواز الفرنسي المزور في ذلك الجهاز.