الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز علاقات التعاون البرلمانية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الدكتور طارق حميد الطاير عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات أميركا اللاتينية وأميركا الشمالية، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، سعادة روبيرتو بلانكو دومينغيز سفير جمهورية كوبا لدى الدولة، بحضور عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الكوبي، مع التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها التعاون والتنسيق بشأن التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

وتطرق الطاير إلى العلاقات البرلمانية المتميزة التي تربط المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي «غرولاك» التي تعتبر من أكبر المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي، بما يجسد المصالح المتنامية بين دولة الإمارات ودول المجموعة.

من جانبه أكد سعادة السفير الكوبي أهمية تفعيل علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وضرورة استثمار فرصة مشاركة كوبا في معرض إكسبو دبي بما يعود بالفائدة على الدولتين، مشيداً بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في القطاعات كافة.



