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الامارات | لقاح «كورونا» شرط لاستقبال متعاملي بلدية دبا الفجيرة

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دبا الفجيرة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح «» شرط لاستقبال متعاملي بلدية دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت بلدية دبا الفجيرة عدداً من الإجراءات الاحترازية الجديدة سعياً منها لتعزيز السلامة العامة للوقاية من (كوفيد- 19)، ضمن شروط وإجراءات احترازية جديدة تتماشى مع الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة.

 

وأكد مدير عام بلدية دبا المهندس حسن سالم اليماحي أنه يشترط على المتعامل أن يكون قد تلقى لقاح (كوفيد- 19) وظهرت حالته في تطبيق الحصن بـحرف (E)، أو إبراز نتيجة فحص PCR سلبية خلال 48 ساعة للسماح له بدخول إلى مقر البلدية.

 

وأوضح أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي في إطار تعزيز السلامة العامة للموظفين والمراجعين على حد سواء، و سعياُ لنشر التوعية بأهمية أخذ اللقاح.

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