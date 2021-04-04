الامارات | 5 متطلبات لـ«تأشيرة دخول» تمكن المهندسين من إنهاء إجراءات الإقامة الذهبية

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 متطلبات لـ«تأشيرة دخول» تمكن المهندسين من إنهاء إجراءات الإقامة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خمسة متطلبات يتوجب على حملة شهادات الدكتوراه والمتخصصين في مجالات الهندسة والعلوم، تقديمها للحصول على تأشيرة «الدخول لإنهاء إجراءات الإقامة الذهبية»، ومدتها ستة أشهر متعددة الدخول.

وبينت الهيئة أنه يتطلب إحضار نسخة مصدقة من شهادة الدكتوراه من قبل وزارة التربية والتعليم في أحد التخصصات ذات الأولوية (شهادات الدكتوراه)، وإحضار نسخة مصدقة من الشهادة الجامعية من وزارة التربية والتعليم في أحد التخصصات مجالات الهندسة والعلوم، إحضار عقد عمل بمهنة في أحد التخصصات مجالات الهندسة والعلوم، صورة من جواز السفر، تامين صحي لا يقل عنه سنة قابل للتمديد.

وأدخل مجلس الوزراء تغييرات رئيسة في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، بدءاً من مطلع ديسمبر الماضي، بتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد (الإقامة الذهبية) لـ10 سنوات، تشمل جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر، وأيضاً الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي، أو البيانات الضخمة، أو علم الأوبئة والفيروسات، إضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني إن هناك أربعة متطلبات للمتخصصين في مجالات العلمية ذات الأولوية والرياضيون، للحصول على تأشيرة الدخول لإنهاء إجراءات الإقامة الذهبية، وهي: إحضار شهادة تخصصية في أحد المجالات النادرة التي تحددها الجهات المختصة في الدولة (المجالات العلمية ذات الأولوية)، إحضار رسالة توصية من الهيئة العامة للرياضة أو أحد المجالس الرياضية (الرياضيون)، صورة من جواز السفر، تأمين صحي لا يقل عن سنه قابل للتمديد.

وبالنسبة لأصحاب المواهب من الأطباء والعلماء، احضار رسالة معتمدة من وزارة الصحة في الدولة بمزاولة مهنة الطب (الأطباء)، إحضار رسالة توصية من مجلس الإمارات للعلماء أو رسالة من أمانة جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق العلمي تفيد بأنه حاصل على ميدالية التميز العلمي (العلماء)، صورة جواز السفر، وتأمين صحي لا يقل عن سنة وقابل للتمديد.

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