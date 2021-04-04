الامارات | شرطة دبي تحجز 1598 مركبة خلال شهرين وتكشف آلية التسجيل في الحجز الذكي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحجز 1598 مركبة خلال شهرين وتكشف آلية التسجيل في الحجز الذكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت شرطة دبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 1598 مركبة عبر نظام الحجز الذكي، بواقع 776 مركبة في يناير و822 مركبة في فبراير، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير المزروعي، الذي أشار إلى حجز خلال 6775 مركبة عبر النظام ذاته.

وقال المزروعي إن نظام الحجز الذكي يتيح للسائقين الذين ترتبت عليهم مخالفات تستوجب الحجز بناءً على قانون السير والمرور، خياراً ثالثاً وهو حجز المركبة في عهدة مالكها بمنزله أو المكان الذي يختاره بشرط عدم استخدامها، لافتاً إلى أن هناك خيارين آخرين هما، دفع غرامة عوضاً عن الحجز، أو الحجز في شباك الشرطة.

وأوضح أن نظام الحجز الذكي للمركبات المخالفة والمطلوبة للحجز متصل بالأقمار الاصطناعية، ويتم من خلاله مراقبة ورصد تحرك المركبات التي يتم حجزها بالمنطقة المحددة من قبل المالك، مشيراً إلى أن الآلية تتم عبر جهاز إلكتروني ذكي صغير للغاية، يتم تركيبه في السيارة بمعرفة الإدارة العامة للمرور.

وأشار إلى تسجيل الحجز الذكي عبر الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي أو التطبيق الذكي، وسداد المخالفات المرورية، ومن ثم دفع رسوم الخدمة التي تبلغ قيمتها (420) درهماً للشهر الأول، ثم مراجعة الإدارة العامة للمرور لتركيب الجهاز وربطه إلكترونياً مع نظام المخالفات المركزي، ونظام المراقبة على مدار الساعة، وعندما تنتهي فترة الحجز المطلوبة يراجع صاحب المركبة الإدارة العامة للمرور لفك الحجز ونزع الجهاز.

وأشار إلى أن جهاز الحجز الذكي يعطي اللون الأخضر بعد تفعيله، وفي حالة تحريك المركبة يتحول إلى اللون الأحمر مباشرة، فيتم إشعار مالك المركبة برسالة نصية بمخالفته لشروط الحجز الذكي، وفرض غرامة مالية عليه، ثم تنقل المركبة إلى شبك الحجز في الإدارة العامة للمرور لاستكمال بقية الفترة المقررة للحجز.

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