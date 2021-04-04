رئيس وزراء العراق يصل البلاد ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل البلاد اليوم معالي الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة في زيارة رسمية إلى الدولة.

وكان في استقبال الضيف والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي..صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي رحب بزيارة معاليه إلى بلده الثاني دولة الإمارات.

وجرت لضيف البلاد لدى وصوله قصر الوطن.. مراسم استقبال رسمية اصطحب خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء العراقي إلى المنصة، حيث عزف السلام الوطني لكل من جمهورية العراق ودولة الإمارات، بعدها استعرض سموه والضيف حرس الشرف الذي اصطف تحية لمعالي الدكتور مصطفى الكاظمي، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بضيف البلاد.