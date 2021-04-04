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لقاح «كورونا» لاستقبال المتعاملين في بلدية دبا

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ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (الاتحاد)
اعتمدت بلدية دبا عدداً من الإجراءات الاحترازية الجديدة، سعياً منها لتعزيز السلامة العامة للوقاية من فيروس المستجد ( كوفيد- 19)، ضمن شروط وإجراءات احترازية جديدة تتماشى مع الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة. 
وقال المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام البلدية، إنه يشترط على المتعامل أن يكون قد تلقى لقاح (كوفيد- 19) وظهرت حالته في تطبيق الحصن بـحرف (E)، أو إبراز نتيجة فحص PCR سلبية خلال 48 ساعة للسماح له بدخول إلى مقر البلدية. 
وأوضح أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي في إطار تعزيز السلامة العامة للموظفين والمراجعين على حد سواء، وسعياً لنشر التوعية بأهمية أخذ اللقاح.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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