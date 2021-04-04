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المجلس العالمي للتسامح والسلام يؤكد دعمه للأردن

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد المجلس العالمي للتسامح والسلام دعمه وتأييده الكامل للمملكة الأردنية الهاشمية ومساندته التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لحفظ أمن و استقرار الأردن .
وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان في بيان أصدره اليوم أن المجلس العالمي للتسامح والسلام، وكافة اعضائه وشركائه، وانطلاقا من أهداف المجلس الساعية الى دعم الاستقرار والسلام حول العالم، يقفون خلف المملكة الأردنية الهاشمية وقيادتها الرشيدة في كافة اجراءاتها الرامية الى نزع فتيل أي محاولة لزعزعة أمن واستقرار الأردن وتهديد مكتسباته ومقدراته.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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