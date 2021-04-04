جامعة الإمارات تُشارك بجناح في إكسبو 2020

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

تشارك جامعة الإمارات العربية بجناح خاص خلال معرض إكسبو 2020 الدولي المقرر انعقاده في دبي أكتوبر القادم. ويبرز الجناح مبادرة «جامعة المستقبل» التي تهدف لإحداث ثورة في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي في العالم العربي بحلول عام 2030.

وقال معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: «تأتي مُشاركة جامعة الإمارات العربية المتحدة بجناح مُستقلٍّ في إكسبو 2020، بدبي، انطلاقاً من أهمية هذا الحدث الدولي الضخم وطبيعته الذي تستضيفه الإمارات على مدار ستة أشهر، كأحد أبرز المنابر الدولية التي تركّزُ بشكل أساسي على مناقشة القضايا المُلحّة والتحدّيات المعاصرة، ووضع حلول لها. ومن بين تلك التحديات ما يرتبط بمستقبل التعليم. واضعين نُصب أعيننا سعي جامعة الإمارات الحثيث لتأسيس مفهوم جديد ومبتكر للتعليم الجامعي في العالم العربي والمنطقة».

وأضاف معاليه قائلاً: «كما تتماشى هذه المُشاركة مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات الرامية إلى تعزيز دور جامعة المستقبل لتكون ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم، وتحقيق رؤية جامعة الإمارات -الجامعة الوطنية الأم بالدولة- التي تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي لدولة الإمارات، في التميّز والريادة عبر تطوير منظومة التعليم العالي ومواجهة تحديات العصر مما يُعزّز مفهوم تحقيق التنمية المستدامة للدولة».

وأكد معاليه أن مُشاركة جامعة الإمارات في إكسبو 2020 دبي، ستُشكّل علامة فارقة في مسيرة الجامعة، وفرصة فريدة أمام طلابها لرؤية التاريخ يُصنع أمام أعينهم. حيث سيحظى طلاب الجامعة، وعلى مدى ستة أشهر من فعاليات الحدث العالمي بفرصة اكتساب خبرات جديدة وتنمية معارفهم والتواصل مع أقرانهم من مختلف أنحاء المعمورة، والتعلّم من الخبراء والأخصائيين في إكسبو 2020.