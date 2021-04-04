«جـامعة أبوظبي» تفتح آفاقاً جديدة للابتكار

ابوظبي - سيف اليزيد - خلفان النقبي (أبوظبي)

أكدت الدكتورة نادية منجّد، أستاذ مشارك في قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة أبوظبي، أن الجامعة تعتبر بيئة خصبة ومهمة لتعزيز اختلاف وجهات النظر وإمكانية إجراء التجارب، فهي توفر ثقافة البحث والاستكشاف التي تمكن الطلبة من توسيع مداركهم، وتبادل الأفكار فيما بينهم، وصقل مهاراتهم. وكل مساحة للتعلم والتفاعل في الجامعة هي مساحة محفزة للمبتكرين ما دامت تعزز نقل المعرفة وتبادل الأفكار، وتكفل الحرية والإبداع والتفكير المنطقي والناقد، بالإضافة إلى توفير بعض المساحات التي توفر المزيد من الأدوات ضمن بيئة محفزة للابتكار وإجراء التجارب مثل مركز الابتكار بجامعة أبوظبي، وكذلك المعامل والمختبرات المتطورة. كما أن على المبتكر أن يفكر خارج الصندوق ويتحلى بالفضول والانفتاح العقلي والثقة والصبر، ونحرص على تزويد بيئة الطلبة المبتكرين من خلال تعريفهم بالاتجاهات الجديدة، وتشجيع التعاون بين مختلف التخصصات، وتسهيل تبادل المعارف والمهارات، بالإضافة إلى مساعدة الطلبة في التعبير عن أنفسهم باستخدام الأدوات الصحيحة.

وأوضحت الدكتورة نادية «يقع على عاتق الهيئة التدريسية مسؤولية تعريف الطلبة بالاتجاهات الجديدة والمعرفة الجديدة المتطورة في مجالاتهم، وتشجيع طلبتهم على الاستكشاف دون خوف من الفشل، ومساعدتهم على التعلم والتفاعل مع الاختصاصات والمجالات الأخرى، بالإضافة إلى الاستفادة من أوقات الفراغ من خلال القدرة على إخراج الإبداع».

وأكد الدكتور محمد غزال، أستاذ الهندسة الكهربائية والحاسوبية بكلية الهندسة بجامعة أبوظبي، أن دور الجامعات يتمحور في تجهيز الطلبة للابتكار من خلال برامج أكاديمية قوية، تثريها تجارب وخبرات ومشاريع علمية وعملية تصقل مواهبهم وتضيء طريق إبداعاتهم، وخلق بيئة عمل تشجع على الابتكار والإبداع، وتوفير جميع أدواته من معامل ومكاتب وفرص تدريبية تغطي أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من أدوات للابتكار مثل الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات وبرامج التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد والمحاكاة وغيرها، كما توفر الجامعات الكادر الأكاديمي الداعم لابتكارات الطلبة، سواء من خلال تذليل العقبات الفنية والعلمية، وتوظيف أحدث ما وصل إليه العلم أو الإشراف والدعم والمتابعة، كما يجب على الجامعة توفير مكتبات حديثة توفر الكتب والمراجع والدوريات العلمية والأبحاث، وهذا ما توفره جامعة أبوظبي لطلابها، حيث توفر الجامعة مركزاً متخصصاً للابتكار مصمماً داخلياً ليكون بيئة عمل جذابة وغير تقليدية تحث على الإبداع وتوفر أدوات العصف الذهني ومساحات العمل وغيرها.