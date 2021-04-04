الامارات | «أبوظبي الرقمية» تحذّر من سرقة البيانات البنكية عبر منصّات التسوّق

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الرقمية» تحذّر من سرقة البيانات البنكية عبر منصّات التسوّق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذَّرت هيئة أبوظبي الرقمية المتسوقين من حفظ معلومات البطاقات البنكية على منصات التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت، إذ قد يؤدي ذلك إلى سرقتها، مؤكدة أن الطريقة المثلى لتجنب ذلك هي إعادة إدخال البيانات في كل مرة يقوم الشخص بعملية شراء.

وقالت الهيئة، ضمن إرشاداتها «نصائح سيبرانية» عبر حسابها على «تويتر»، إن مواقع التسوق توفر خاصية حفظ معلومات البطاقة الائتمانية بهدف تسهيل عمليات الشراء، الأمر الذي قد يعرّض أصحابها لخطر سرقة البيانات في حال تعرض الموقع للهجمات السيبرانية.

وأكدت أن من الأهمية عدم قيام الأفراد بحفظ معلوماتهم الشخصية على منصات التسوق عبر الإنترنت لتجنب أي اختراقات محتملة، وتعريض بياناتهم للخطر من قبل المخترقين، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة قراءة الأحكام والشروط الخاصة بالتسوق عبر الإنترنت بعناية.

وحذرت من عمليات الاحتيال باستغلال الهوية الرقمية، موضحة أن «الهوية الرقمية» ليست تطبيقاً للدفع، ولن يطلب من الشخص التسجيل فيها أبداً أي معلومات متعلقة بالدفع أو حتى «كلمة المرور للمرة الواحدة»، ناصحة الأفراد بعدم مشاركتها مع أي شخص.

ودعت هيئة أبوظبي الرقمية الأفراد في حال اكتشاف عملية احتيال، إلى إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونبهت إلى أن أي مزود خدمة لن يقوم بطلب مشاركة كلمات المرور الخاصة بالمستخدم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو عبر أي منصة.

ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى تجنب الإفصاح عن بياناتهم البنكية، حتى للجهات التي يمتلكون فيها أرصدة مصرفية، أو التي تتولى إصدار البطاقات الائتمانية، وتحديث بياناتهم مع المصارف التي يتعاملون معها، حتى لا يقعوا ضحايا عمليات احتيال مالي.

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