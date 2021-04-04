الامارات | «كهرباء الشارقة» تستبدل شبكات المياه القديمة في منطقة اليرموك

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تستبدل شبكات المياه القديمة في منطقة اليرموك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إدارة خورفكان في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن البدء في تنفيذ مشروع استبدال شبكات المياه القديمة في خورفكان، بهدف رفع كفاءة الشبكات من خلال استخدام مواد أفضل تحافظ على جودة المياه والبيئة. وقالت إنها أنجزت مشروع استبدال شبكة المياه في منطقة اليرموك، إذ غيرت أنابيب المياه القديمة المصنوعة من الأسبيستوس إلى الأنابيب الزجاجية من نوع «GRE». وأكد مدير إدارة خورفكان، المهندس أحمد الملا، تنفيذ دراسة على شبكات المياه القديمة لتحديد أولوية تبديل الشبكات في مناطق مدينة خورفكان، واختيار شبكة اليرموك للبدء في تنفيذ مشروع استبدال الشبكات كونها من أقدم الشبكات الموجودة، إذ مضى على تركيبها 35 عاماً. وتكررت الشكوى والبلاغات من أهالي المنطقة عن تسريب المياه في الشبكات الرئيسة والفرعية، إضافة إلى شكاوى المستهلكين من قلة جودة المياه. وأكد أن إدارة خورفكان تواصل جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في المناطق كافة، اعتماداً على أحدث تكنولوجيا وعلى الكوادر الوطنية المتخصصة.

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