الامارات | «الطوارئ والأزمات» تنفذ تمارين لرفع جاهزية التعامل مع المخاطر

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات» تنفذ تمارين لرفع جاهزية التعامل مع المخاطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مجموعة تمارين، على مدار أربعة أيام، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في إطار الجهود الاستباقية التي تبذلها لتعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل مع المخاطر والتهديدات وضمان سلامة وأمن المجتمع.

وتهدف التمارين إلى رفع الجاهزية الوطنية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، وقياس القدرات الوطنية، وقدرات استمرارية الأعمال كقوة بشرية وإمكانات.

وتضمنت تمارين الهيئة تمريناً للمنظومة الاتصالية الإعلامية الوطنية، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الاستجابة في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث، ودعم جهود التصدي التي تبذلها مؤسسات الدولة في هذا الصدد.

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