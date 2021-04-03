سعيد الطاير يتفقد سير العمل في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

ابوظبي - سيف اليزيد - تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سير العمل في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 950 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم، وفق نظام المنتج المستقل إلى جانب الأعمال الإنشائية لمركز الزوار الخاص بالمرحلة نفسها.

وتعرف الطاير خلال جولة رافقه فيها عدد مسؤولي كهرباء ومياه دبي على تقدم الأعمال الإنشائية في هذا المشروع الاستراتيجي، بعدما وصلت نسبة إنجاز وحدة برج الطاقة الشمسية المركزة إلى نحو 87%.

تعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل، وبقدرة تصل إلى 950 ميجاوات.

وستعتمد هذه المرحلة على الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجاوات باستخدام منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 600 ميجاوات، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات والطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات.

وعند اكتماله سيكون من أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة.. وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320.000 مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.



