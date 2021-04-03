ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم السبت، أن دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي في المنطقة والعالم.

وكتب سموه، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي» في المنطقة والعالم... برنامج استراتيجي أطلقناه اليوم لمضاعفة عدد الشركات الإبداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة من 8 آلاف شركة إلى 15 ألف شركة خلال خمس سنوات.. وعدد المبدعين من 70 ألفاً في دبي حالياً إلى 150 ألفاً».

محمد بن راشد: «دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي» في المنطقة والعالم



وأضاف سموه: «لدينا مجمعات إبداعية في التصميم والمحتوى والثقافة والفنون وغيرها.. وسنطلق غيرها.. ولدينا هدف برفع مساهمة هذا القطاع من 2.6 إلى 5% من ناتجنا المحلي الإجمالي.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. والإبداع جزء من اقتصادنا.. وجزء من جودة حياتنا.. ومحرك رئيسي لمستقبل بلادنا».