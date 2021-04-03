الامارات | محمد بن راشد: الإبداع جزء من اقتصادنا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإبداع جزء من اقتصادنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن "الإبداع جزء من اقتصادنا .. وجزء من جودة حياتنا .. ومحرك رئيسي لمستقبل بلادنا".

وقال سموه في تغريدات على تويتر: "لدينا مجمعات إبداعية في التصميم والمحتوى والثقافة والفنون وغيرها .. وسنطلق غيرها .. ولدينا هدف برفع مساهمة هذا القطاع من ٢.٦ إلى ٥٪ من ناتجنا المحلي الاجمالي .. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية .. والإبداع جزء من اقتصادنا .. وجزء من جودة حياتنا .. ومحرك رئيسي لمستقبل بلادنا"

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