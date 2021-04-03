غرفة أبوظبي تنظم اجتماعاً استثمارياً إماراتياً أميركياً

ابوظبي - سيف اليزيد - تعتزم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع المكتب التجاري للسفارة الأميركية، وإدارة التجارة الدولية بوازرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية، عقد اجتماع افتراضي تجمع من خلاله كبار المستثمرين في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، مع البعثة التجارية الافتراضية لمديري صندوق الأصول البديلة الأميركية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل الجاري.

وستقام الفعالية على فترتين، حيث ستقدم الفترة الصباحية منصات أعمال ثنائية، يجتمع من خلالها المشاركون في الحدث من كبار المستثمرين في الدولة، مع نظرائهم من مديري الأصول الأميركية، وذلك عبر منصة البعثة التجارية الافتراضية الأميركية.

أما في الفترة المسائية، فستنظم غرفة أبوظبي ندوة افتراضية، ويشارك في تقديمها كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك لتقديم عرض خاص حول أهم المناخات الاستثمارية وماهية بيئة العمل المثالية التي توفرها حكومة أبوظبي لجذب المستثمرين الأجانب والاستثمارات المباشرة، كما سيتم استعراض المحفزات الاقتصادية التي تعزز من فرص الاستثمار وعقد الشراكات والمشاريع التجارية المختلفة.

جدير بالذكر أن غرفة أبوظبي تتبنى تنظم هذا الحدث التجاري الاستثماري انطلاقا من حرصها على إيجاد بيئة أعمال تجارية حرة ومتنوعة، تتيح فرص التعارف وتبادل المعلومات والبيانات بين كبرى الشركات الاستثمارية في إمارة أبوظبي، ونظرائها من الشركات أصحاب صناديق الأصول الرائدة في الولايات المتحدة.

وسيشارك في الاجتماع 15 شركة من مديري صناديق الأصول البديلة الرائدين في الولايات المتحدة، إلى جانب كبار المستثمرين في الدولة، بتقنيات افتراضية توفر الوقت والجهد، لإدارة الأموال والاستثمارات بطرق جديدة وعوائد مجدية.

وتدعو غرفة أبوظبي كافة أعضائها من المستثمرين وأصحاب كبار الشركات الاستثمارية للمشاركة في هذا الاجتماع وتحقيق الاستفادة، بما يسهم في إثراء أعمالها والارتقاء بالمصالح والأهداف المشتركة للتنمية الاقتصادية.



