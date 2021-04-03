الامارات | شرطة أبوظبي: الحبس والغرامة لـ "جمع التبرعات غير المرخص"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: الحبس والغرامة لـ "جمع التبرعات غير المرخص" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من رسائل وإعلانات مشبوهة يزعُم أصحابها جمع التبرعات بغرض أعمال خيرية غير حقيقة مثل بناء دور العبادة والمستشفيات أو بهدف مساعدة منكوبين ومرضى وأرامل ومسنين في دول أخرى، بهدف الاستيلاء على أموال المحسنين واستغلالها في نشاطات غير قانونية .

ودعت أفراد المجتمع إلى عدم التجاوب مع الإعلانات والرسائل المجهولة المنتشرة في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات "الدردشة" والتي تستدر العواطف الدينية والمشاعر الإنسانية لجمع التبرعات المالية دون ترخيص، موضحة أن المادة /27/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نصت على المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص معتمد من السلطات المختصة.

وأهابت بكافة أفراد المجتمع الراغبين في فعل الخير ومساعدة المحتاجين التعامل مع الجهات والمؤسسات الخيرية الرسمية المعتمدة ووفق القنوات المنصوص عليها بالقانون ، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عنهم عبر الرقم 8002626 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة التي تتضمن المعلومة الأمنية المطلوبة إلى الرقم 2828 أو عن طريق البريد الإلكتروني في موقع شرطة أبوظبي www.aman.gov.ae .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news