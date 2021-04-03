حكومة الإمارات و«مايكروسوفت» يعززان تمكين المرأة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي ( الاتحاد)

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الجهود العالمية لسد الفجوة وتحقيق التوازن بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مختلف المجالات، وأن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص ورواد الأعمال حول العالم لدعم جهود تمكين المرأة، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركات عالمية مثل «مايكروسوفت» لتمكين المرأة والنهوض بالمجتمعات حول العالم.

وقالت عهود الرومي في كلمة رئيسية ضمن مؤتمر المرأة في القيادة، الذي نظمته شركة «مايكروسوفت» العالمية «عن بعد» بعنوان «قمة يوم المرأة العالمي» احتفاءً بهذه المناسبة، إن عام 2021 يمثل مناسبة خاصة لدولة الإمارات التي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها، كما أنه يحمل أهمية كبيرة في ظل الجهود الدولية لتحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».