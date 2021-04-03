13 أبريل غرة رمضان.. وهذا عدد ساعات الصيام

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

توقع إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تكون غرة شهر رمضان المبارك فلكياً يوم الثلاثاء 13 أبريل الجاري، وسيكون عيد الفطر المبارك وأول شوال يوم «الخميس» 13 مايو المقبل، وعليه سيكون الشهر الفضيل هذا العام 30 يوماً. وقال الجروان إن الفجيرة وخورفكان ستسبقان أبوظبي في موعد بدء الصيام والإفطار بقرابة 7 دقائق، فيما يكون في الغويفات والسلع بعد العاصمة بقرابة 11 دقيقة، وبذلك يكون فارق التوقيت 18 دقيقة، تتقدم فيها الفجيرة عن الغويفات في بداية الصيام فجراً وعند الإفطار مع الغروب. وأوضح أن بدء الصوم والفجر في أول أيام رمضان بأبوظبي سيكون الساعة 04:43 والإفطار/‏ الغروب الساعة 06:47 «14:04 ساعة طول فترة الصيام»، أما في آخر رمضان سيكون بدء الصوم والفجر الساعة 04:15 والإفطار/‏ الغروب الساعة 07:01 «14:46 ساعة طول فترة الصيام».