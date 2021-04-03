إطلاق «مجلس تريندز لشباب الباحثين»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

أطلق مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» مبادرة «مجلس تريندز لشباب الباحثين»، بهدف إشراك الباحثين الشباب وتمكينهم من طرح أفكارهم ورؤاهم التي تخدم مسيرة «تريندز» البحثية والعلمية والاستشارية، من ناحية، والمشاركة في خدمة المجتمع المحيط من ناحية ثانية.

ويتكون هذا المجلس من شباب الباحثين في مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، ممن لم تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً، ويهدف إلى تأسيس منصة أو إطار لشباب الباحثين - ولاسيما الإماراتيين - لطرح رؤاهم بشأن كيفية تطوير مهاراتهم البحثية، وتبادل الأفكار حول مستجدات القضايا والأحداث موضوع الاهتمام، وكيفية مساهمة الشباب في التعامل معها.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات» أن هذه المبادرة تجسد إيمان «تريندز» بالشباب، باعتبارهم قادة المستقبل وعماد التقدم في أي مجتمع والنهوض به. وأوضح أن تمكين الشباب ورفع قدراتهم البحثية والعلمية يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يعمل «تريندز للبحوث والاستشارات» على تحقيقها، بهدف تخريج كوادر شبابية مؤهلة بحثياً ومعرفياً، وتعزيز مشاركاتهم المجتمعية وأدوارهم في خدمة مجتمعهم.