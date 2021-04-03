دقيقتان و7 ثوانٍ استجابة «شرطة نايف» للحالات الطارئة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي ( الاتحاد)

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن مركز شرطة نايف شهد في السنوات الأخيرة نقلات نوعية في مستوى الأداء في كافة المجالات الأمنية والجنائية والإدارية والمرورية، وأصبح مدرسة شرطية ونموذجاً تفخر به القيادة العامة لشرطة دبي، وأن فترة الإغلاق بسبب الجائحة في العام 2020 شكلت تحدياً كبيراً للمركز، إلا أنه أثبت بإنجازاته وأدائه والنتائج التي حققها، مدى تطوره وقدرته على بسط السيطرة الأمنية والتعامل مع الأزمات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

وقال اللواء خليل المنصوري: لقد أظهرت النتائج والإنجازات المتعددة، وأبرزها تحقيق نسبة 2.7 دقيقة لزمن الاستجابة في الحلات الطارئة في العام 2020 من المستهدف الخاص بالمركز والمحدد بـ4.95 دقيقة، مدى قوة الأداء الشرطي لمراكز الشرطة ومدى حرص شرطة دبي على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد القاطنين، وتقديم خدمات أمنية تلبي حاجة الجمهور وفق أرقى المعايير والممارسات، وإننا فخورون بتقدم المركز يوماً بعد يوم من خلال تطبيقه لمختلف البرامج الأمنية والإدارية، والتي تتناسب مع أهمية منطقة اختصاصه التي تضم مناطق تجارية وسياحية وسكنية، وسوق الذهب، سوق مرشد، النخيل، فريج المرر، منطقة عيال ناصر، ومنطقة الرأس، بالإضافة إلى العديد من الدوائر الحكومية والمنشآت الحكومية ومحطات المترو.



