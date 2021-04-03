«الإمارات للفضاء»: حظر تنفيذ أنشطة فضائية دون تصريح

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

أوضحت وكالة الإمارات للفضاء، أنه يحظر امتلاك جسم فضائي أو تنفيذ أنشطة فضائية أو الاشتراك فيها، أو إنشاء أو استخدام أو امتلاك منشآت أو مرافق مرتبطة بها دون الحصول على تصريح من الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أنه وفقاً للمادة 14 من قانون الفضاء، فإنه يحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه الشروط والضوابط والإجراءات العامة المتعلقة بالتصريح، بما في ذلك منحه أو تجديده أو تعديله أو إلغاؤه أو تعليق العمل به أو التنازل عنه إلى الغير أو تضمينه أو إلحاقه بتصريح سبق منحه، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء تشكيل لجنة مؤقتة تختص بإعفاء أي مشغل أو أنشطة فضائية معينة من الحصول على تصريح أو من أي شروط أو ضوابط أو إجراءات خاصة.