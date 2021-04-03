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الامارات | "الأرصاد": هزة بقوة 2.7 درجة في بحر عمان ولا تأثير على الدولة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ " المركز الوطني للأرصاد " هزة بقوة 2.7 درجة - ريختر في بحر عمان الساعة 00:55، الموافق 03/04/2021 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، حيث شعر بها السكان بشدة تتراوح من 3 إلى 4 ميركالي، مع عدم وجود تأثير لها على الدولة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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