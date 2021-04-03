الامارات | طرق دبي تنجز 90% من مشروع الجسور والطرق المؤدية لـ "الخيل أفينيو"

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق دبي تنجز 90% من مشروع الجسور والطرق المؤدية لـ "الخيل أفينيو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير إنجاز 90% من أعمال مشروع الجسور والطرق والمؤدية لمول (الخيل أفينيو)، الوجهة الجديدة للتسوق والترفيه الواقع في (قرية جميرا تراينجل)، ويتوقع استكمال كل الأعمال في نهاية النصف الأول من العام الجاري، وسيكون افتتاح الجسور بالتزامن مع افتتاح المول.

وقال الطاير: يسهم مشروع الطرق والجسور المؤدية لـ (الخيل أفينيو)، الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع شركة نخيل، فـي توفير مداخل ومخارج مباشرة لمواقف سيارات (الخيل أفينيو) الذي يتسع لـ 4000 سيارة، من شارعي الخيل والشيخ محمد بن زايد، مشيراً إلى إن المشروع يشمل تنفيذ أعمال طرق بطول 2153 مترا، وتنفيذ ثلاثة جسور بطول 1250 مترا، حيث يبلغ طول الجسر الأول 389 مترا، والثاني 670 مترا، والثالث 191 مترا.

وأضاف: توفر الجسور الثلاثة مداخل ومخارج مباشرة لـ (الخيل أفينيو) من شارع الخيل في الاتجاهين، وكذلك مخارج ومداخل في اتجاه دبي ـ زعبيل، وشارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاه إلى أبوظبي والشارقة والإمارات الأخرى، وتسهم الجسور في رفع مستوى السلامة على شارع الخيل وتحسين المداخل والمخارج لمنطقتي مثلث قرية جميرا JVT وقرية جميرا الدائرية JVC على طول شارع الخيل.

وأوضح الطاير أن الشركة المنفذة للمشروع انتهت من أعمال تنفيذ جميع ركائز وقواعد وأعمدة الجسور، والحوائط الاستنادية Soil Walls للجسور الثلاثة، والعمل جارٍ حالياً في تنفيذ الأعمال التجميلية للجسور، حيث افتتح المدخل والمخرج من شارع الخيل إلى قرية جميرا الدائرية JVC، وكذلك مثلث قرية جميرا JVT.

تجدر الإشارة إلى أن (الخيل أفينيو) شيّد على مساحة أكثر من 2 مليون قدم مربع، تضم مجمع (الخيل أفينيو) التجاري الذي يحتوي على 350 محلاً تجارياً إلى جانب مجموعة متنوعة من المطاعم والمرافق الترفيهية، كما يشتمل على (ريل سينما) التي تضم 14 شاشة سينما.

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