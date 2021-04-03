"ساعة هادئة" لـ " أطفال التوحد "

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع إدارة مركز ياس التجاري في أبوظبي مبادرة " الساعة الهادئة " لتوفير تجربة تسوق منخفضة المؤثرات الحسية وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوحد الذي يصادف 2 أبريل من كل عام.

كما تم تدشين مبادرة " الغرفة الهادئة " بهدف مساعدة الأشخاص المصابين بالتوحد والاضطرابات الحسية الأخرى وأولياء أمورهم، لقضاء بعض الوقت والاسترخاء في مكان آمن وهادئ وفي أجواء أقل صخبا، تجعل بإمكانهم التمتع بتجربة تسوق بشكل يناسبهم تماما.

حضر الافتتاح .. عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسعادة طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية وسلوى المفلحي مدير إدارة الاستدامة والخدمة المجتمعية بشركة الدار، والدكتورة حصة الكعبي مدير مكتب الشؤون التنفيذية بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وخلود عبد الرحيم مدير إدارة مراكز الرعاية والتأهيل بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعائشة سيف المنصوري مديرة مركز أبوظبي للتوحد التابع لمؤسسة زايد العليا، وعدد من قيادات المؤسسة، وطلاب من ذوي التوحد وعدد من أسر أصحاب الهمم.

وقررت إدارة مركز ياس التجاري تطبيق مبادرة "الساعة الهادئة" أول يوم إثنين من كل شهر بدءا من 5 أبريل الجاري من الساعة 11:00 صباحا حتى 12:00 ظهرا لرواد المركز من فئة التوحد.

وتعتزم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الاتفاق مع عدد من المراكز التجارية بأبوظبي لتنفيذ مبادرة "الساعة الهادئة " من خلال تنفيذ بعض الإجراءات منها تخفيف الإضاءة، وإيقاف الموسيقى الخلفية في متاجرها، ومنع نشر الروائح من محلات العطور والبخور، بالإضافة إلى إيقاف جميع الإعلانات باستثناء الطارئة منها، ومنع القيام بملء وترتيب أي من الرفوف، إلى جانب العديد من التدابير والإجراءات الأخرى المماثلة، بهدف خلق أجواء هادئة ومناسبة لمرضى التوحد والاضطرابات الحسية.

وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان حرص إمارة أبوظبي على توفير حياه كريمة لكافة شرائح المجتمع ولاسيما أصحاب الهمم ومنهم ذوو اضطراب التوحد، حيث قامت بإنشاء مراكز متخصصة لرعايتهم وتأهيلهم والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع وتقديرا لأسرهم لسعيهم إلى دفعهم نحو العطاء فضلا عن توفير حدائق خاصة بهم تتوافق مع المعايير العالمية للأمن والسلامة.

وأشار إلى الفوائد المترتبة على مبادرة " الساعة الهادئة " وتوفير " الغرفة الهادئة " التي يجري الإعلان عنها بمناسبة اليوم العالمي للتوحد للأفراد من طيف التوحد وأولياء أمورهم والمصابين بالخرف وغيرهم ممن يعانون من الضوضاء الصاخبة والتأثر الحسي الزائد بأن يتمتعوا بتجربة تسوق منخفضة المؤثرات الحسية، من حيث الإضاءة، والروائح، والأصوات والموسيقى المرتفعة الموجودة بمراكز التسوق.

من جانبه قال سعود خوري، الرئيس التنفيذي للبيع بالتجزئة في الدار للاستثمار: " في إطار دعمنا المستمر لأصحاب الهمم، يسعدنا افتتاح أول غرفة هادئة في المنطقة بمركز ياس التجاري وتقديم خدمة ساعة هادئة شهريا، مؤكدا تفهمهم أن قضاء الوقت في المركز التجاري يمكن أن يكون تجربة مثيرة للقلق لبعض الأفراد، والهدف من إطلاق المبادرة المساعدة من خلال توفير بيئة علاجية مخصصة لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم".

وأكد أن التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتنفيذ تلك المبادرة المبتكرة هي جزء من التزام مركز ياس التجاري بتوفير تجربة تسوق ممتعة للجميع من خلال توفير الشعور بالهدوء والراحة، ولفت إلى أن هذه المبادرة ستساعد الأفراد ومقدمي الرعاية لهم على الشعور بالراحة أثناء التسوق وتساعد بشكل أكبر على التواصل مع المجتمع وتعزيز الرعاية الذاتية والمرونة والتعافي، مشيرا إلى حصول مركز ياس التجاري على الشهادة الذهبية من قبل الاتحاد العالمي للإعاقة لتكريم المنظمات الصديقة لأصحاب الهمم.