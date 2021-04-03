الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية اتفاق تعاون مع رابطة الكليات الطبية الأميركية، ويتيح الاتفاق لطلبة الطب فرصة الانضمام إلى برامج إكلينيكية في أفضل الكليات في الولايات المتحدة والدول المشاركة في البرنامج.

وأفاد عميد كلية الطب في الجامعة، الدكتور سليمان الحمادي، بأن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التزام الجامعة بتوفير أفضل الفرص التعليمية العالمية لطلبتها، والارتقاء بعلمهم إلى أفضل الممارسات العالمية في قطاع الرعاية الصحية.

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