الامارات | رمضان 30 يوماً.. والمناطق الشرقية تسبق في الصيام والإفطار

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 30 يوماً.. والمناطق الشرقية تسبق في الصيام والإفطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، بأن شهر رمضان المبارك هذا العام سيكون 30 يوماً وفق التقويم الفلكي، لافتاً إلى أن الفجيرة وخورفكان ستسبقان العاصمة أبوظبي في موعد بدء الصيام والإفطار بنحو سبع دقائق، فيما يكون في الغويفات والسلع بعد العاصمة بنحو 11 دقيقة، وبذلك يكون فارق التوقيت 18 دقيقة تتقدم فيها الفجيرة عن الغويفات في بداية الصيام فجراً وعند الإفطار مع الغروب. في أبوظبي يكون في أول رمضان بدء الصوم والفجر الساعة الرابعة و43 دقيقة، والإفطار عند غروب الشمس الساعة السادسة و47 دقيقة (14 ساعة وأربع دقائق طول فترة الصيام)، وفي آخر رمضان بدء الصوم والفجر الساعة الرابعة و15 دقيقة، والإفطار الساعة السابعة ودقيقة واحدة (14 ساعة و46 دقيقة طول فترة الصيام).

وذكر أنه فلكياً متوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13 من أبريل الجاري، ويكون عيد الفطر المبارك وأول شوال يوم الخميس 13 من مايو المقبل، متوقعاً أن يتمم شهر رمضان 30 يوماً.

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