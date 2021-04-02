الامارات | تقديم 100.080 ألف جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 100.080 ألف جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 100 ألف و80 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس، ثمانية ملايين و491 ألفاً و382 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 85.85 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الإصابات والسيطرة على الفيروس.

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