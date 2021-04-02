محمد بن راشد: «برج خليفة» ارتبط بأسماء العظماء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن برج خليفة ليس برجاً فقط وإنما مدينة جديدة في قلب المدينة، لافتاً إلى أنه وبعد إنجاز البرج كأطول مبنى في العالم بناه الإنسان، كان لا بد أن يرتبط بأسماء العظماء فسميناه «برج خليفة».

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» عبر وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه في الفيديو: «عندما أحضروا لي المشروع.. كانت أكبر بناية أو أطول بناية في موقع برج خليفة 80 طابقاً وبعض البنايات الصغيرة بارتفاع ثلاثة وأربعة طوابق».

وأضاف سموه: «أنا قلت نريد في هذا المكان أطول بناء بناه الإنسان ونريد حدائق، ونريد نوافير، ونريد فنادق، ونريد سكناً، ونريد أسواقاً ممتازة»، لافتاً سموه إلى أن «برج خليفة لم يكن برجاً فقط.. كان مدينة جديدة في قلب المدينة».

وتابع سموه: «لما صار هذا البرج على هذا المستوى، الأكثر ارتفاعاً في العالم بناه الإنسان، كان لازم يرتبط بأسماء العظماء.. فسميناه برج خليفة».