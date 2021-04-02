اخبار الخليج / اخبار الإمارات

لجنة في «استشاري الشارقة» تستعرض 15 ملاحظة و10 ردود لجهات حكومية

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

بحثت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس أمس الأول 15 ملاحظة واردة، إلى جانب استعراض ردود واردة من الجهات الحكومية حول 10 ملاحظات سابقة للمجلس.
ترأس الاجتماع الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة بحضور أعضائها عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة ومحمد علي جابر الحمادي ومحمد صالح آل علي، وعلي سعيد النقبي، وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية، وسيف بن سويف الكتبي أمين السر.
وأكد الدكتور شاهين إسحاق المازمي، أن المجلس الاستشاري يستقبل الملاحظات الواردة إليه من الجمهور والمواطنين عن طريق الموقع الالكتروني للمجلس https://www.ccsharjah.gov.ae، مشيراً إلى أن اللجنة اتخذت الإجراءات المناسبة بشأن كل ملاحظة، بهدف الوصول إلى الحلول المناسبة والتواصل مع مقدمي تلك الملاحظات من خلال الأمانة العامة للمجلس للاستفسار عن فحوى الملاحظة، ومن ثم التواصل مع الجهات المعنية بها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا