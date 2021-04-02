لجنة في «استشاري الشارقة» تستعرض 15 ملاحظة و10 ردود لجهات حكومية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

بحثت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس أمس الأول 15 ملاحظة واردة، إلى جانب استعراض ردود واردة من الجهات الحكومية حول 10 ملاحظات سابقة للمجلس.

ترأس الاجتماع الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة بحضور أعضائها عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة ومحمد علي جابر الحمادي ومحمد صالح آل علي، وعلي سعيد النقبي، وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية، وسيف بن سويف الكتبي أمين السر.

وأكد الدكتور شاهين إسحاق المازمي، أن المجلس الاستشاري يستقبل الملاحظات الواردة إليه من الجمهور والمواطنين عن طريق الموقع الالكتروني للمجلس https://www.ccsharjah.gov.ae، مشيراً إلى أن اللجنة اتخذت الإجراءات المناسبة بشأن كل ملاحظة، بهدف الوصول إلى الحلول المناسبة والتواصل مع مقدمي تلك الملاحظات من خلال الأمانة العامة للمجلس للاستفسار عن فحوى الملاحظة، ومن ثم التواصل مع الجهات المعنية بها.