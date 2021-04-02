للأشخاص من فئة التوحّد.. إطلاق خاصية متصفح «الإنترنت» الأولى من نوعها

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

أطلقت وزارة تنمية المجتمع و«اتصالات»، خاصية متصفح الإنترنت الأولى من نوعها والمصممة لمساعدة الأشخاص من طيف التوحد من خلال معالجة المواقع الإلكترونية، وتحسين تجاربهم أثناء تصفح الإنترنت، وتجسد المبادرة شعار الشركة (معاً)، وتعكس حرصها على مواصلة دورها في المسؤولية المجتمعية تجاه شرائح المجتمع كافة.

وبينت وزارة تنمية المجتمع، مدى انسجام خاصية متصفح الإنترنت الأولى من نوعها والمصممة لمساعدة الأشخاص من طيف التوحد مع محور «إمكانية الوصول» في السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم والتي تتضمن سهولة وصول أصحاب الهمم إلى المحتوى المعلوماتي أسوةً بالآخرين، مؤكدةً أنها تأخذ بيد الجميع من أجل الجميع، وتمنح الأهمية لدعم أية جهود تساهم في تمكين الفئات ذات الأولوية، خصوصاً أصحاب الهمم، بما يضمن جودة حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع.

وتعد خاصية التصفح مهمة ومفتوحة المصدر وقابلة للتعديل والتطوير بناء على التجارب والآراء المستقبلية، بما يضمن الاستفادة التامة للأشخاص من فئة التوحّد من هذه التقنية التي تتزامن مع مرحلة التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية جراء التغيرات التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19».

كما تلتزم «اتصالات» بإيجاد الحلول المبتكرة لكافة أطياف المجتمع ورفع مستوى الوعي حول طيف التوحد للتخفيف من معاناتهم، وسعياً لتمكينهم ودعمهم بالشكل الأمثل ليتمكنوا من استخدام مواقع الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر، سواء في المنظومة التعليمية أو الترفيهية وغيرها بالارتكاز على استراتيجية «اتصالات» المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات.