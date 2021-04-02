الامارات | توقعات حالة الطقس ليوم غد

شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات حالة الطقس ليوم غد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ومائلا للحرارة نهاراً، ومغبرا غرباً في المساء والليل، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية والساحلية الشمالية.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة السرعة خاصةً على البحر غرباً مثيرة ومحملة بالغبار، جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30، تصل إلى 45 كم/س.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب مساءً غربا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:06 والثاني عند الساعة 04:35 والجزر الأول عند الساعة 11:15 والثاني عند الساعة 22:13.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:37 والثاني عند الساعة 01:34 والجزر الأول عند الساعة 07:48 والثاني عند الساعة 20:24.

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